Brent Petrol Fiyatları Yüzde 0,2 Azaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 66,97 dolara gerileyerek dün 67,32 dolara kadar yükselmişti. Petrol fiyatları, artan arz ve zayıflayan dolar etkisiyle yatay seyir izliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,09 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 66,97 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,79 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları çarşamba günü, önümüzdeki ay büyük üreticilerden gelmesi beklenen ek arz, zayıflayan ABD doları ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen karışık ekonomik sinyallerin etkisiyle yatay seyretti.

Ayrıca, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Orta Doğu'da arz kesintisi risklerinin azalması da fiyatlar üzerinde sınırlayıcı bir rol oynadı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün dün açıklanan verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 680 bin varil arttı. Bu artışın, yaz sezonunda talep nedeniyle stokların genellikle azaldığı dönemde gerçekleşmesi de fiyatları baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

Uzmanlar, petrol fiyatının hareketlerinin, OPEC+'tan gelebilecek ek arz, belirsiz ABD stok verileri, öngörülemeyen jeopolitik gelişmeler ve netlik kazanmayan makroekonomik politikaların etkileşimiyle şekillendiğini belirtti.

Buna karşın, OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ grubunun planladığı arz artışlarının piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı ve yakın vadede sürpriz etkisinin sınırlı olacağı öngörülüyor. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, haziranda sevkiyatlarını bir önceki aya göre günlük 450 bin varil artırdı.

Öte yandan, küresel ekonomik endişeler sürerken, zayıflayan dolar fiyatların yukarı yönlü ivme kazanmasına destek olabilir.

Çarşamba günü dolar, önde gelen para birimlerine karşı son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Zayıf dolar, diğer para birimleriyle ödeme yapan alıcılar için petrolü daha cazip hale getirerek talebi artırabilir.

Brent petrolde teknik olarak 77,32 doların direnç, 61,60 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze'ye attığı bildiriler halkın umutlarını yerle bir etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.