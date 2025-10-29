Haberler

Brent Petrol Fiyatları, Yaptırımlar ve OPEC Planlarıyla Geriliyor

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,79 dolardan işlem görüyor. Fiyatlar, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Lukoil'in varlık satış kararını açıklaması ve OPEC'in üretim artırma planlarıyla dalgalanıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,79 dolardan alıcı buluyor.

Dün 65,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,13 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yaptırım açıklamaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planı ve ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşması sebebiyle gerilemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yaptırım uygulaması açıklamalarının ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını açıkladı.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini sağlayan Lukoil'in söz konusu satış kararı, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Batı yaptırımlarına karşı Rus bir şirketin attığı en önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Rusya'nın da yer aldığı OPEC+ grubunun aralıkta bir kez daha sınırlı bir üretim artışı planlaması bekleniyor. Grup, petrol piyasasını desteklemek amacıyla uzun süredir üretimi kısıtlıyordu.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın Güney Kore'de bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki olası ticaret anlaşmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,16 dolar direnç, 60 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
