Brent Petrol Fiyatları Gerilemeye Devam Ediyor
Güncelleme:
Petrol fiyatları, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes yapma ihtimalinin artmasıyla düşüş yaşadı. Brent petrol varil fiyatı yeni haftaya yüzde 0,95’lik bir kayıpla 65,96 dolara geriledi.

Geçen hafta yüzde 4 gerileyen petrol yeni haftaya düşüşle başladı.

Brent Petrol, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes anlaşmasına yaklaştığı beklentileri nedeniyle geçen hafta yüzde 4'ten fazla düşmesinin ardından, yeni haftada da gerilemesini sürdürdü. Brent petrol varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,95'lik bir düşüş göstererek 65,96 dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
