Haberler

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 63,31 Dolar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,31 dolara gerilerken, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırıları sonrası petrol yüklemelerinin yeniden başlaması fiyatlardaki düşüşün başlıca nedeni oldu. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarını takip ediyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,74 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 63,31 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Ukrayna'nın Rusya'daki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından durdurulan petrol yüklemelerinin yeniden başladığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Yüklemelerin iki günlük aranın ardından pazar günü yeniden başlaması, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Rusya'nın Novorossiysk bölgesi Valisi Andrey Kravçenko, geçen hafta Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Novorossiysk'e yoğun İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Kravçenko, Ukrayna'nın bazı binalara ve altyapıya zarar veren İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildiğini bildirmişti. Bölgede bulunan bir petrol deposu da Ukrayna'nın İHA saldırısı nedeniyle zarar görmüştü.

Öte yandan, Rusya'ya yönelik devam eden yaptırımların uzun vadede petrol piyasasındaki arz endişelerini destekleyeceği, ancak Rusya'nın yaptırımları aşmanın yollarını bulması durumunda yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir aksamanın geçici olabileceği belirtiliyor.

Talep tarafında ise yatırımcılar ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz politikasına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 43 seviyesine gerilerken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek. Olası bir faiz indirimi, talep görünümünü destekleyerek petrol fiyatlarını yukarı yönde etkileyebilir.

Brent petrolde teknik olarak 65,86 dolar direnç, 61,88 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.