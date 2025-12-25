Haberler

Brent petrol, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kalırken, Batı Teksas türü ham petrol 58,30 dolardan kapandı. Petrol fiyatları, piyasada işlem hacminin düşük kalması nedeniyle yatay bir seyir izledi.

Dün 62,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,81 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,30 dolardan kapandı.

Petrol fiyatları, Noel tatili dolayısıyla birçok büyük piyasada işlemlerin durması ve küresel piyasalarda işlem hacminin düşük kalmasıyla son kapanış seviyelerinde yatay seyretti.

Fiyatlar dün, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin yol açtığı arz endişeleri ile ABD'den gelen güçlü ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle yukarı yönlü ivme kazanmıştı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
