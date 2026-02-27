Haberler

Brent petrolün varili 71,22 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,22 dolara yükseldi. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerdeki belirsizlik ve OPEC+ toplantısının etkileri fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,01 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 71,22 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,66 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'ın nükleer görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve bunun da arz endişelerini sürdürmesi etkili oluyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda farklılıkların devam ettiğini bildirdi.

Viyana'da pazartesi gününden itibaren teknik düzeyde görüşmelerin yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Erakçi, "Bir sonraki müzakere turunun yakın gelecekte muhtemelen bir haftadan kısa bir süre içinde yapılacağına karar verildi." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran konusunda hem askeri hem diplomatik seçeneklerin hala masada olduğunu söyleyerek, olası saldırıların ardından ülkesinin Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu görünmeyen bir savaşın içine sürüklenmesine "ihtimal olmadığını" belirtti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantıda üretim artışını yeniden başlatabileceği beklentisi fiyatları baskılayan bir unsur oluyor.

İlk çeyrekte üretim artışlarını askıya alan OPEC+ grubunun, 1 Mart'taki toplantısında nisan ayı için günlük 137 bin varillik üretim artışını değerlendirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan ülkeler, 1 Şubat'ta gerçekleştirdikleri son toplantıda, mevsimsel etkiler nedeniyle mart için planlanan üretim artışlarını askıya alma kararını yinelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 73,01 doların direnç, 65,58 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
