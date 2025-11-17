Haberler

Brent Petrol Fiyatı 63,48 Dolara Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 63,48 dolardan işlem görmekte. Petrol fiyatlarında düşüş, ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamaların belirsizlikleri azalttığı bildiriliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,48 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,90 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 azalarak 63,48 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,35 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik temasların sürdüğüne ilişkin açıklamaların küresel enerji arzına yönelik belirsizlikleri azaltması etkili oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temasların Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürdüğünü belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve düzenlenmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun 13 Kasım'da insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı ve yaşanan çatışmalara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda İHA'ların limandaki rafineri, yakıt deposu ve bazı gemileri hedef aldığı görülüyor.

Öte yandan, İran, Marshall Adaları bayraklı 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan "Talara" adlı tankere "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek el koyduğunu açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.