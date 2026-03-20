Brent petrolün varili 108,28 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 0,3 azalarak 108,28 dolara geriledi. Bu düşüş, Orta Doğu'daki çatışmalar ve stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi gibi faktörlerden etkilendi.

Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 108,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu.

Orta Doğu'da hafta boyunca süren çatışmalar sonucu dalgalanan petrol fiyatlarının düzenlemeye yönelik atılan adımlar yeterli olmadı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin 400 milyon varille tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşması, ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolüne yönelik yaptırımlara geçici muafiyet sağlaması ve denizcilik yasasını askıya alması gibi önlemler de petrol fiyatlarındaki yükselişi durduramadı.

Petrol fiyatları İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası dalgalı seyrini sürdürdü.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Şirketi Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
