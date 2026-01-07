Haberler

Şehir içi dolmuş ücretlerine zam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yapılan zamla tam bilet fiyatı 30 TL, öğrenci bileti ise 25 TL oldu. Bazı hatlarda fiyatlar 35 TL'ye yükseldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi toplu taşımada kullanılan dolmuş ücretlerine zam geldi.

Bozüyük'te yapılan şehir içi dolmuş ücretlerine zammı sonrası tam bilet fiyatı 30 TL, öğrenci bileti ise 25 TL olarak belirlendi. İlçedeki bazı güzergahlarda hattın mesafesi ve yoğunluğuna göre farklılık gösterdiğinden dolayı Hızlı Tren-İçköy, Akpınar, Baharözü, Cezaevi ve Toprak hatları 35 TL olarak zamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor