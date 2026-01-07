Şehir içi dolmuş ücretlerine zam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi toplu taşımada kullanılan dolmuş ücretlerine zam geldi.

Bozüyük'te yapılan şehir içi dolmuş ücretlerine zammı sonrası tam bilet fiyatı 30 TL, öğrenci bileti ise 25 TL olarak belirlendi. İlçedeki bazı güzergahlarda hattın mesafesi ve yoğunluğuna göre farklılık gösterdiğinden dolayı Hızlı Tren-İçköy, Akpınar, Baharözü, Cezaevi ve Toprak hatları 35 TL olarak zamlandı. - BİLECİK