Bozankaya, Romanya'da Elektrikli Toplu Ulaşım Araçları Sevkıyatına Başladı

Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya, Romanya'nın Timi?oara ve Yaş kentlerinin belediyeleriyle yürüttüğü projeler kapsamında yeni araç sevkiyatları gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya ile Timi?oara Belediyesi arasında imzalanan 33 araçlık troleybüs projesi çerçevesinde, 8 adet 12 metrelik troleybüsün teslimatı tamamlandı.

Söz konusu proje kapsamında üretilecek 18 metrelik 25 aracın 2'ncisi de Timi?oara filosuna eklendi. Yüksek yolcu kapasitesiyle çevre dostu ulaşıma destek sağlayan diğer 23 aracın, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Bozankaya, Timişoara Belediyesi ile 2019 yılında başlattığı tramvay projesi çerçevesinde şehre toplam 40 adet tramvay teslimatı gerçekleştirdi. Katener ağına bağlı olmaksızın bataryası ile 70 kilometrelik menzile sahip bu araçlar, Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmesi tarafından ödüle de layık görüldü.

Yaş'a 7'nci tramvay teslim edildi

Yaş Belediyesi ile yürütülen 18 araçlık tramvay projesi kapsamında da 3 modüle sahip 7'nci tramvayın teslimatı yapıldı.

Yaş şehri için özel olarak tasarlanan tramvaylar, 200 yolcu kapasitesi, 20 metre uzunluğu ve 2,4 metre genişliğiyle şehir içi ulaşımda yüksek verimlilik ve konfor sunuyor. Modern tasarımlı araçlar, ileri teknolojiyle geliştirilen sistemleri sayesinde düşük enerjiyle çalışıyor ve çevresel etkileri en aza indiriyor.

Belediye ile 2019'da imzalanan sözleşme kapsamında, 5 modüllü 16 tramvay şehirde halihazırda hizmet veriyor. 18 araçlık projenin tüm araçları teslim edildiğinde ise Yaş'ta hizmet veren tramvay sayısı 34'e çıkacak.

"Romanya, elektrikli ulaşımda en dinamik pazarlarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Romanya'nın, elektrikli ulaşım açısından Avrupa'nın en dinamik pazarlarından biri konumunda yer aldığını belirtti.

Timi?oara ve Yaş Belediyeleri ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, Avrupa şehirlerinin temiz, verimli ve modern toplu taşımaya geçişini destekleme yönündeki vizyonlarını yansıttığını aktaran Bozankaya, şunları kaydetti:

"Elektrikli toplu ulaşım sistemleri, sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda emisyonları azaltmak adına önemli bir adım. Bu projeler, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesiller için daha yeşil bir gelecek inşa etmek adına hayati önem taşıyor. Romanya, sürdürülebilir mobilitenin artık bir hedef değil, gerçek olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın dört bir yanında çevre dostu toplu ulaşım sistemleriyle şehirlerin dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz."