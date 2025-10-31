Haberler

Bozankaya, Romanya'da Elektrikli Toplu Ulaşım Araçları Sevkıyatına Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya, Timişoara ve Yaş belediyeleriyle yürüttüğü projeler kapsamında yeni elektrikli troleybüs ve tramvay sevkiyatları gerçekleştirdi. Projeler, çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya, Romanya'nın Timi?oara ve Yaş kentlerinin belediyeleriyle yürüttüğü projeler kapsamında yeni araç sevkiyatları gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya ile Timi?oara Belediyesi arasında imzalanan 33 araçlık troleybüs projesi çerçevesinde, 8 adet 12 metrelik troleybüsün teslimatı tamamlandı.

Söz konusu proje kapsamında üretilecek 18 metrelik 25 aracın 2'ncisi de Timi?oara filosuna eklendi. Yüksek yolcu kapasitesiyle çevre dostu ulaşıma destek sağlayan diğer 23 aracın, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Bozankaya, Timişoara Belediyesi ile 2019 yılında başlattığı tramvay projesi çerçevesinde şehre toplam 40 adet tramvay teslimatı gerçekleştirdi. Katener ağına bağlı olmaksızın bataryası ile 70 kilometrelik menzile sahip bu araçlar, Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmesi tarafından ödüle de layık görüldü.

Yaş'a 7'nci tramvay teslim edildi

Yaş Belediyesi ile yürütülen 18 araçlık tramvay projesi kapsamında da 3 modüle sahip 7'nci tramvayın teslimatı yapıldı.

Yaş şehri için özel olarak tasarlanan tramvaylar, 200 yolcu kapasitesi, 20 metre uzunluğu ve 2,4 metre genişliğiyle şehir içi ulaşımda yüksek verimlilik ve konfor sunuyor. Modern tasarımlı araçlar, ileri teknolojiyle geliştirilen sistemleri sayesinde düşük enerjiyle çalışıyor ve çevresel etkileri en aza indiriyor.

Belediye ile 2019'da imzalanan sözleşme kapsamında, 5 modüllü 16 tramvay şehirde halihazırda hizmet veriyor. 18 araçlık projenin tüm araçları teslim edildiğinde ise Yaş'ta hizmet veren tramvay sayısı 34'e çıkacak.

"Romanya, elektrikli ulaşımda en dinamik pazarlarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Romanya'nın, elektrikli ulaşım açısından Avrupa'nın en dinamik pazarlarından biri konumunda yer aldığını belirtti.

Timi?oara ve Yaş Belediyeleri ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, Avrupa şehirlerinin temiz, verimli ve modern toplu taşımaya geçişini destekleme yönündeki vizyonlarını yansıttığını aktaran Bozankaya, şunları kaydetti:

"Elektrikli toplu ulaşım sistemleri, sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda emisyonları azaltmak adına önemli bir adım. Bu projeler, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesiller için daha yeşil bir gelecek inşa etmek adına hayati önem taşıyor. Romanya, sürdürülebilir mobilitenin artık bir hedef değil, gerçek olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın dört bir yanında çevre dostu toplu ulaşım sistemleriyle şehirlerin dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı

CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı! İddia hayli vahim
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler 'Ne olmuş' demeden edemedi

Sinan Oğan'ın son hali! Görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti

Ülke yangın yeri! İşgal propagandası yapanlar için düğmeye basıldı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.