Bozankaya, Polonya'da Tramvay İhalesini Kazandı

Raylı sistem araçları üreticisi Bozankaya, Polonya'nın Elblag Belediyesi tarafından açılan 10 adetlik tramvay ihalesini kazanarak, yeni bir pazara daha adım attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Elblag Belediyesinin açtığı ihalede, teknik yeterlilik, fiyat, bakım kolaylığı, enerji verimliliği ve yolcu konforu gibi kriterler değerlendirildi.

Bozankaya, sunduğu yenilikçi teknolojiler, çevre dostu tasarımlar ve üretim gücüyle rakiplerini geride bırakarak ihaleyi kazanan taraf oldu.

Romanya, Sırbistan, İtalya ve Çekya'da toplu taşıma sistemleri projelerine devam eden Bozankaya, Türk mühendisliğini bu projeyle Polonya'ya taşıyacak.

İhale kapsamında yüzde 100 alçak tabanlı, geniş ve konforlu iç hacme sahip, yolcu bilgilendirme sistemleriyle donatılmış ve yüksek enerji verimliliği sunan tramvaylar, Elblag halkına modern ve çevre dostu taşımacılık hizmeti sunacak.

Bozankaya'nın, Belgrad Belediyesi ile yaptığı 25 araçlık tramvay sözleşmesi kapsamında üretilen 6 araç ta şehre teslim edildi.

Şirket, İtalya pazarına da yenilikçi araçlarını sunmaya hazırlanıyor. Napoli kenti için üretilecek 20 tramvayın teslimatlarının 2025 içerisinde başlaması planlanıyor.

Bozankaya, Çekya'nın başkenti Prag için üreteceği 30 modern troleybüsün teslimatıyla da bu ülkedeki konumunu sağlamlaştıracak.

Romanya'nın Yaş ve Timisoara kentlerinde yürütülen tramvay projeleri, Bozankaya'nın Doğu Avrupa'daki varlığını pekiştiren bir diğer önemli kilometre taşı niteliği taşıyor.

Bozankaya, Romanya'da tramvay projelerinden sonra, Timi?oara şehrinde başlatılan 33 adetlik troleybüs teslimatıyla bölgedeki en büyük oyunculardan biri olma yolunda önemli bir adım atmış durumda.

"Polonya pazarında da fark yaratacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Polonya'nın kendileri için stratejik öneme sahip bir hedef pazar konumunda olduğunu belirtti.

Günay, Elblag Belediyesi ile başlayan işbirliğinin sadece bir teslimat değil aynı zamanda Bozankaya'nın Avrupa'daki pazar derinliğini artıran yeni bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Yüksek mühendislik güçleri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle Polonya pazarında da fark yaratacaklarına inandıklarını kaydeden Günay, projeyle sadece araç değil aynı zamanda teknoloji, mühendislik ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu ihraç ettiklerini aktardı.

Günay, projeleriyle hedeflerinin, Polonya'nın diğer şehirlerinde de benzer tramvay çözümleri sunmak ve ülkede uzun soluklu bir iş ortağı olarak konumlanmak olduğunun altını çizdi.