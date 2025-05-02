Bozankaya, Avrupa'ya Toplu Ulaşım Araçları İhracatında Büyüyor

Bozankaya, İtalya, Sırbistan, Çekya ve Romanya ile yaptığı anlaşmalarla Avrupa'daki toplu ulaşım araçları ihracatını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'te gerçekleştirilecek ihracatlar kapsamında İtalya'ya 20, Sırbistan'a 25 tramvay, Çekya'ya 30, Romanya'ya ise 33 troleybüs teslim edilecek.

Romanya'nın Timişoara ve Yaş kentlerine yönelik tramvay teslimatlarını 2024'te tamamlayan şirket, 2025'te bu ülkeye ilk kez troleybüs ihraç etmeye hazırlanıyor.

İtalya ve Sırbistan tramvayla, Çekya ve Romanya troleybüsle modernleşecek. Şirketin teknolojiyle donatılmış tramvayları, İtalya ve Sırbistan'daki şehir içi ulaşımda konfor ve enerji verimliliğini artıracak. Çekya ve Romanya'da ise sessiz çalışması ve çevreci yapısıyla öne çıkan elektrikli troleybüslerin devreye alınmasıyla toplu taşımada yeni bir dönem başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yeni ihracat adımlarıyla, mühendislik güçlerini ve yerli üretim kabiliyetlerini uluslararası alanda bir kez daha kanıtlamış olduğuna dikkati çekti.

Araçların tüm tasarım ve üretim süreçlerini, Ankara'daki yüksek teknolojili tesislerinde gerçekleştirdiklerini belirten Günay, "Tamamen Türk mühendislik ürünü olan araçlarımız, güvenlik, verimlilik ve yolcu konforu sağlıyor. Ayrıca, AR-GE faaliyetlerine yaptığımız sürekli yatırımlarla, enerji tasarruflu ve düşük karbon ayak izine sahip ürünlerimizi daha da ileriye taşımak ve sektörde fark yaratmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Günay, Bozankaya'nın başarı hikayesini tüm dünyaya yaymayı hedeflediklerini aktararak, "Önümüzdeki dönemde farklı ülkelerdeki yeni tramvay, metro, troleybüs ve elektrikli otobüs ihalelere katılmayı ve pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.