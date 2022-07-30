Böyle bürokratlar da var! Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndaki 3 isim kendilerine verilen kredi kartına el sürmedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 11 üyesine kredi kartı verildiğini, 11 üyeden 8'inin 2019 yılı rakamları ile 3 milyon liralık harcama yaptıklarını açıkladı.

"BU BÖLÜMÜ RAPORDAN TAMAMEN ÇIKARMIŞLAR"

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayıştay raporunda tespit var ama 3 milyon liranın ne kadarını, kim harcamış bilinmiyor; banka Sayıştay'a bilgi vermiyor. 2020 raporundan da bu bölümü tamamen çıkarmışlar" ifadelerine yer verdi.

3 İSİM "BİZ HARCAMA YAPMADIK" DEDİ

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre; Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada, daha önce de bu konuyu 11 yönetim kurulu üyesinin ismini vererek gündeme getirdiğini hatırlattı. 11 üyeden eski Bakanlar Veysi Kaynak ve Faruk Çelik ile AK Parti'ye açılan kapatma davasında ret oyu veren AYM eski üyesi Serruh Kaleli'nin kart harcaması yapmadıklarını açıkladıklarını belirten Özel, "Ama diğer 8 üyeden ses seda yok. Bu 3 milyonu kim harcadı?" diye sordu.

İSİMLERİNİ PAYLAŞTI

Özel, 2019 yılında kredi kartı verilen ve harcama yapan 8 üyenin Yusuf Dağcan, Mahmut Kaçar, Nihat Ömeroğlu, Yahya Akben, Fevzi Çutur, Hüseyin Aydın ve Gülnur Aybek olduğunu öne sürdü. Mahmut Kaçar, geçen dönem AK Parti'de milletvekilliği yapmıştı. Gülnur Aybek de halen Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapıyor.