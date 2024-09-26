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Böyle bir şey olabilir mi? Altında yeni yıl için dudak uçuklatan tahmin

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Yatırımcının güvenli limanı altın 3 bin lira barajı da aştı. Bunda merkez bankalarının bu ayki faiz indirimleri etkili oldu. Uzmanlar artık altın fiyatlarının jeopolitik gerginliklerin ekseninde hareket edeceğini belirterek, 2025'te gramın 4 bin lirayı aşacağını öngörüyor.

Yıl boyunca jeopolitik gerginlikler ve merkez bankalarının altın alması nedeniyle rekorlar kıran altın, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 50 puan birden indirmesiyle rekordan rekora koştu. Dün itibarıyla 24 ayar gram altın 3 bin liralık barajı aşarak serbest piyasada 3 bin 30 lirayı test etti. Ons (31.1 gram) altın 2 bin 670 dolara yükseldi. Gram altın yılbaşında 2 bin lira seviyelerindeydi. Sadece 9 ayda 1.000 lira artarak 3 bin lirayı gördü. Yani yaklaşık yüzde 50'yi aşan bir artış yaşandı.

SAVAŞ GÜNDEMİ PİYASAYI TETİKLİYOR

Fed'in faiz indirimlerine devam etmesiyle birlikte altındaki yükselişin de süreceğini belirten uzmanlar, bölgesel savaş ve jeopolitik gerginliklerin tırmanıyor olmasıyla birlikte artık altın fiyatlarının bu gelişmelere bağlı olacağını belirtiyor. İsrail'in Lübnan'a saldırıları, çağrı cihazlarının patlatılması, Rusya-Ukrayna savaşının şiddetini artırması dışında Çin ve İran gibi ülkelerin bu olaylara dahil olması da yine altının gidişatını etkileyecek gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

"YIL SONU BEKLENTİM 3 BİN DOLAR"

Altın fiyatlarında beklenen artışların gerçekleştiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram serbest piyasada 3 bin 30 lirayı gördü. Bu artışların ons kaynaklı olarak devam edeceğini düşünüyorum. Onsta yıl sonu beklentim 3 bin dolar" dedi.

"2025 İÇİM GRAM BEKLENTİM..."

Gram altının henüz dolardan destek görmediğini belirten Memiş, "Yani gram, yurtiçinde dolar fiyatı da arttıkça yükselerek 3 bin 100, 3 bin 200 vs. devam edecektir. 2025 için gram beklentim 4 bin 500 lira, ons beklentim ise 3 bin 500 dolar" diye konuştu.

"ALTININ RADARINDA SAVAŞ RİSKLERİ OLACAK"

Altın fiyatlarının artık sadece merkez bankalarının kararlarına bağlı olmadığını vurgulayan Memiş, "Altın bu yıl dünya merkez bankalarının aldığı faiz kararlarıyla yükseldi ya da düştü. Ama bundan sonra altının radarında savaş riskleri olacak. Yani jeopolitik riskler odaklı bir piyasa göreceğiz. Bölgesel savaşlar zaten var. Buraya İran, Çin, ve Rusya'nın dahil olup olmaması piyasalarda fiyatlanacak" dedi.

Böyle bir şey olabilir mi? Altında yeni yıl için dudak uçuklatan tahmin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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