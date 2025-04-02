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CHP'nin çağrısına bir bakandan daha protesto! Alışverişe çıktı

Boykot Çağrısı Bursa Çarşılarında Etkisiz Kaldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına rağmen Bursa'daki Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı'da alışverişler durmadı. Vatandaşlar boykot çağrısından haberdar olmalarına rağmen alışveriş yapmaya devam etti. Esnaf, işlerinin hareketli olduğunu ve boykotun etkisinin olmadığını belirtti.

Boykot çağrısı tarihi çarşılarda karşılık bulmadı

BURSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik boykot çağrısından sonra 2 Nisan'da 'alışveriş yapmayarak hükümeti protesto edin' çağrısı karşılık bulmadı.

Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı'da 10 binlerce vatandaş boykot çağrısından haberdar olmasına rağmen alışveriş yapmayı sürdürdü. Vatandaşlar "Bboykottan haberdar mısınız?" sorusuna, "Evet bilgim var, ancak anormal bir durum görmüyorum ve alışverişimi sürdürüyorum" cevabını verdi. Kapalı Çarşı esnafı ise bayram sonrası ilk gün olmasına rağmen 9 günlük tatil sebebiyle işlerinin bayram öncesi kadar hareketli olduğunu belirtti.

İnşa edildiği 2. Bayezid döneminden bu güne kadar 600 yıldır aralıksız ticaretin yapıldığı Koza Han, tıklım tıklım görüntüsü ile boykota verilen en güzel cevap oldu. Ticaretin sadece 1958 yılında çıkan büyük yangında sadece 1 hafta durduğu Bursa Kapalı Çarşı ise her zaman olduğu gibi iğne atsan yere düşmeyecek gibiydi. Ellerinde alışveriş poşetleriyle çarşıyı dolduran vatandaşlar, Bursa'da ihtiyacı olan altın, ipek, takı, konfeksiyon ayakkabı, yün çamaşır gibi eşyaları satın alarak evlerine döndüler.

Koza Han esnaflarından Recep Güzel İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca böyle bir boykot çağrısı görmediğini belirterek, "Şu anda çarşıda işler gayet hareketli. Hiçbir etkilenme söz konusu değil. Bayram öncesi yaşanan yoğunluk halen devam ediyor. Okulların ara tatilde olması ve 3 günlük idari izin etkili oldu. Bursa turistik bir şehir dünyanın birçok ülkesinden Anadolu'nun birçok şehrinden turistler var. Biz çarşı esnafı olarak her zamankinden daha çok iş yaptık. Böyle bir alışveriş boykotu çağrısını anlamsız buluyorum" diye konuştu.

Kuyumcu esnafı Musa Sami ise altın fiyatlarının dünya borsasında artmasına rağmen bugün alışverişlerde bir hız kesme yaşanmadığını boykotu hissetmediklerini söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Ekonomi
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