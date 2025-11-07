Botsvana'da ulusal enerji güvenliğini geliştirmek için Türk şirketiyle stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Botsvana Hükümeti Maden ve Enerji Bakanlığı aracılığıyla, ülkenin enerji güvenliğini geliştirmek ve altyapı temelini güçlendirmek için aralarında Türk şirketi Ulsan Holding'in de bulunduğu 4 yatırımcı şirketle stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Başkentteki Ulusal Televizyon binasında düzenlenen imza törenine, Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, Mineral ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo, Dışişleri Bakanı Phenyo Butale'nin yanı sıra anlaşmanın tarafları şirketlerin yöneticileri katıldı.

Botsvana'nın herkes için sürdürülebilir, güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik tedariki sağlama yönündeki uzun vadeli çabaları kapsamında imzalanan anlaşmanın yatırım ortakları Ulsan Holding Anonim Şirketi, Thirty-Five Global Links (TFGL), Mercuria Asia Holdings Pte LTD ve Innovation Global Industries (IGI) oldu.

İmza töreninde konuşan Devlet Başkanı Duma Boko, elektrik üretiminde zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Konuyu basitleştireceğim, özüne indireceğim ve şunu söyleyeceğim; biz net elektrik ithalatçısıyız. İhtiyaçlarımızı karşılayacak kadar elektrik üretemiyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz elektriği tamamlamak için başka yerlere bakmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Boko, elektrik tedarikiyle ilgili diğer bir sorunun da iletim altyapısı olduğunu aktararak, "İletim konusunda hala sorunlar yaşıyoruz, bu nedenle iletim altyapımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Sürekli elektrik kesintileriyle karşı karşıyayız. Bu sorunları çözmemiz gerekiyordu ve uzun vadede ciddi yatırımcılara ihtiyacımız olduğuna karar verdik." diye konuştu.

"Kendi yakıtımızı, dizeli ve diğer petrol yan ürünlerini ülkede üretebileceğiz"

Kısa vadede hızlı ve kolay kar elde etmek için gelen yatırımcılar değil, uzun vadede yatırım yapmaya hazır yatırımcılar aradıklarını vurgulayan Boko, şöyle devam etti:

"Bu ortaklık bizi son aşamaya götürecek. Kendi yakıtımızı, dizeli ve diğer petrol yan ürünlerini ülkede üretebileceğiz. Sadece bu da değil, daha fazlasını ihraç edip daha fazla kazanç elde edebileceğiz. Bu anlaşmanın sadece lafta kalmayan, eylemde olan, harekete geçen, kaynaklarını ortaya koyan, ülkede halihazırda faaliyet gösteren Ulsan gibi şirketlerden oluşan bu ortaklığın önemini kavramamızı istedim."

Ulsan Holding'in Botsvana dostu olduğunu ve hızlı hareket ettiğini belirten Boko, "Ciddi bir bağlılıkları var. Bizim aradığımız da budur." dedi.

"2030'a kadar ülkede herkesin elektrik kullanımına erişmesini hedefledik"

Mineral ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo, ülkede elektrik santrallerinde yaşanan ciddi sorunların ardından yüksek ithalat faturasıyla uğraşmak zorunda kaldıklarına işaret ederek, bu konuyla alakalı yeni üretim alanları üzerinde çalışmak amacıyla yeni yatırımcı ve ortaklarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bu görüşmelerin sonucunda Yeni kurulan Stratejik Ortaklık anlaşmasının imzalandığını anlatan Kenewendo, 2030'a kadar ülkede herkesin elektrik kullanımına erişmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Kenewendo, "Bugünün programı, bugünün stratejik ortaklığı ve programı, önümüzdeki 10 yıl boyunca, operasyonel güvenilirliği ve verimliliği artırmak için murukula A ve murukula B elektrik santrallerinin rehabilitasyonu gibi alanlara odaklanarak girişimlerin geliştirilmesini araştırmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

"Başkan Boko'nun, vizyoner liderliği sadece Botsvana için değil tüm Afrika kıtası için ilham verici"

Thirty Five Global Links Başkanı Khalid bin Mohammad Al Attiyah, ortaklık hakkında "Botsvana'nın bugün gelişmesini engelleyen en kritik sorunlardan birini çözmekle görevlendirildik ve bu kutsal sorumluluğu derin bir alçak gönüllülük ve sarsılmaz bir kararlılıkla kabul ediyoruz." dedi.

Attiyah, Botsvana hükümetinin konsorsiyuma duyduğu güvenin, ülkenin tarihinde belirleyici bir anı temsil ettiğini belirterek, "Bu sadece bir altyapı projesi değil, ulusal enerji güvenliği, ekonomik bağımsızlık ve her Botswanalının gelecekteki refahıyla ilgili bir konudur." ifadesini kullandı.

Ulsan Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gülsün, "Başkan Boko'nun, vizyoner liderliği sadece Botsvana için değil tüm Afrika kıtası için ilham verici. Botsvana'nın enerji krizini aşılmaz bir engel olarak görmek yerine, Vizyon 2036 programı aracılığıyla ülkenin geleceğini temelden yeniden şekillendirme fırsatı olarak gördü." diye konuştu.

Maden ve Enerji Bakanlığına teşekkür eden Gülsün, "Bakanlık, dönüştürücü ortaklıkların gelişebileceği bir ortam yarattı ve Botsvana önümüzdeki 10 yıllar boyunca bunun meyvelerini toplayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mercuria Yatırım Direktörü Jianyun Sun da Botsvana'nın bir enerji merkezi haline gelmek için gerekli kaynaklara, net politikaya ve bölgesel bağlantılara sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim rolümüz, Botsvana'nın ihtiyaç duyduğu anda ve yerde elektronların ve bunları destekleyen yakıtların mevcut olmasını sağlamak ve fazlalığın en verimli şekilde, en yüksek ödeme gücüne sahip en değerli nihai pazara yönlendirilmesini sağlamaktır. Bunu Asya, ABD ve Avrupa'da yaptık, şimdi Botsvana hükümeti ve konsorsiyumla ortaklık içinde bunu yapmaktan gurur duyuyoruz."

Innovation Global Industries'in Uluslararası İşler Başkanı Fangzhou Xu, "Botsvana, dönüştürücü bir enerji dönüşümünün eşiğinde duruyor ve konsorsiyumumuz bu ivmenin bir parçası olmaktan gurur duyuyor." dedi.

Yeni kurulan stratejik ortaklık, sürdürülebilir, yerel olarak üretilen enerji sağlamak, ithalata bağımlılığı azaltmak ve Botsvana'nın enerji sistemlerinin modern ve kapsayıcı bir ekonominin taleplerini karşılamasını sağlamak için tasarlandı.