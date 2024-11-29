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BOTAŞ'tan doğal gaz tarifelerine duyuru

BOTAŞ'tan doğal gaz tarifelerine duyuru
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla doğal gaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Konut tüketicileri için bin metreküp doğal gaz fiyatı 5 bin 631 lira olarak belirlendi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş (BOTAŞ), aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

"AVRUPA'DA EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI TÜRKİYE'DE"

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebati Can:

Botaş her ay fiyat açıklıyor haklı olarak. Devlet de her ay asgari ücret ve en düşük emekli maaşını güncellemeli. Tabi enag enflasyon rakamlarına göre. Böylece paranın değeri korunmuş olur. Yıl sonunda da nihai rakam üzerinde devletin yaptığı zam ancak zamdır. Zaten enflasyon kadar veya daha az zam yapmak zam değil dalga geçmektir, hak yemektir.

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