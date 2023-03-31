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Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 20 indirim

Ekonomi Haberleri

Nisan itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,01 indirime gidildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda nisan geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

1000 METREKÜP DOĞAL GAZ İÇİN 4 BİN 80 LİRA SATIŞ FİYATI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

ÜRETİM AMAÇLI TARİFEDE FİYAT 10 BİN LİRA

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (2)

Haci Taştan:

Üretimde kullanılan gaz indirimi üretilen ürünlere yansıyacak i. Önemli olan o.

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Cenk Erdiler:

Bütün kış elektrik doğalgaz faturalarından ne yapacağımızı şaşırdık, yaz geldi, şimdi indirim olsa ne olur, seçim rüşveti, yemezler.

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