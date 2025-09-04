Bosphorus Cup, TAG'ın Premium Partnerliğiyle Düzenleniyor

TAG, bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ın premium partneri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada en çok ilgi gören spor organizasyonlarından Bosphorus Cup, 17-20 Eylül arasında 10 farklı ülkeden 1000 yelkenciyi ve 60 tekneyi boğazın atmosferinde buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup'ın, dünyanın dört bir yanından gelen yelkencileri İstanbul'da buluşturduğunu belirtti.

İstanbul'un ihtişamının, köklü kültürünü ve benzersiz ruhunu uluslararası arenada güçlü şekilde yansıtan bu yarış sayesinde İstanbul'un sadece bir seyir rotası değil, küresel yelken takviminde parlayan bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Öktem, "Bosphorus Cup'ın İstanbul'u dünyaya tanıtma misyonu, TAG'ın bu şehri daha erişilebilir daha yaşanabilir kılma vizyonu ile aynı heyecanı ve tutkuyu paylaşıyor. Şehrimizin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyor, tüm ekiplere başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon da İstanbul'da yelken yapmanın çok özel bir tecrübe olduğunu bildiğini aktardı.

Yapılacak bir etkinlik ile İstanbul'un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtılması gerektiğine inandığını kaydeden Gorbon, "Bosphorus Cup ekosisteminin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.