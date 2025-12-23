Haberler

Bosch Fabrikası'nda ışıklı isyan

Bosch Fabrikası'nda ışıklı isyan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'daki Bosch Fabrikası'nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrika önünde eylem yaptı. Bir grup işçi, taleplerini dile getirmek için 'ışıklı eylem' gerçekleştirdi.

Bursa'daki Bosch Fabrikası'nda çalışan işçiler, 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrika önünde eylem gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerinde karanlıkta fabrika önünde toplanan işçiler ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakıp sloganlarla protesto gerçekleştirdi.

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen müzakereler, ücret artışı ve sosyal haklar konusunda çıkmaza girdi. Sendikanın yüzde 20 zam ve günlük 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren tarafının yüzde 5 zam ve 11,50 liralık iyileştirme önerisi sunması üzerine görüşmeler askıya alındı.

Görüşmelerin durma noktasına gelmesiyle birlikte Bosch işçileri, sabahın erken saatlerinde cep telefonlarının ışıklarını açarak "ışıklı eylem" yaptı. Fabrika bahçesinde sloganlar ve alkışlar eşliğinde taleplerini dile getiren çalışanlar, dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Bosch çalışanları, taleplerinin dikkate alınmaması halinde eylemlerin genişleyerek süreceğini belirtti. Sürecin nasıl ilerleyeceği, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yapılacak yeni görüşmelere bağlı olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title