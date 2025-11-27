BOSAB'ta Modern Altyapı ve Sürdürülebilir Projeler

Bursa sanayisinin önemli üretim merkezlerinden Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), modern altyapı hamleleri ve sürdürülebilir çevre projeleriyle gelişimini sürdürüyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı ile görevi devralan BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, bölgedeki mevcut durumu ve gelecek projeksiyonunu değerlendirdi. Bölge sanayicisine daha nitelikli, güvenli ve düşük maliyetli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan Akyıldız, geçmiş dönemde başlatılan temel altyapı seferberliğinin başarıyla tamamlandığını, şimdi ise bölgeyi geleceğe taşıyacak stratejik projelere odaklandıklarını vurguladı.

Bölgenin modern bir OSB kimliğine kavuşması adına çözüm ortaklarıyla birlikte başarılı işlere imza attıklarını belirten Başkan Erdoğan Akyıldız, tamamlanan çalışmalarla ilgili "Bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimizin sorunsuz bir üretim ortamına kavuşması önceliğimiz. Bu kapsamda Altınbaş İnşaat ile yürüttüğümüz yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımızı tamamen bitirdik. Üstyapıda ise Suntek Yapı İnşaat tarafından gerçekleştirilen asfalt, parke, bordür ve yüzey kaplama çalışmalarıyla yollarımızı modernize ettik ve sanayicimizin hizmetine sunduk. Teknolojik altyapıda da çağın gerekliliklerini yerine getirerek, telekom şirketiyle gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde, B.T. İletişim Elektrik Telekomünikasyon firmasının yükleniciliğinde tüm bölgemizi fiber optik ağlarla donattık." ifadelerini kullandı.

Sanayicinin girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar attıklarını da belirten Akıldız, "BUSKİ ile yaptığımız iş birliği neticesinde, sanayi bölgesi içerisindeki içme suyu hattının işletmesini devralarak içme suyunu bölgemizdeki firmalara daha uygun maliyetlerle sunma imkanına kavuştuk. Ayrıca bu adımla, arıza ve bakım süreçlerine çok daha hızlı müdahale edebilir hale geldik." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana özellikle sanayicinin üretimde kullandığı proses suyu konusuna büyük önem verdiklerini ve bu alanda iki kritik projeyi yürüttüklerini belirten Erdoğan Akyıldız, iklim krizine bağlı kuraklığın üretimi tehdit etmemesi adına stratejik adımlar attıklarını vurguladı.Başkan Akyıldız "Sanayicimizin üretim çarklarının sağlıklı şekilde dönmesi için en temel ihtiyaçların başında proses suyu geliyor. Mevcut durumda bölgemizin su ihtiyacının bir kısmını Gölbaşı Barajı'ndan karşılıyoruz. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri düşüyor ve tarımsal sulamanın öncelikli olması sebebiyle sanayicimize ayrılan su miktarı dönem dönem yetersiz kalabiliyor. Bu sorunu kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla DSİ onayıyla, muhtelif kaynaklardan bölgemize doğrudan ulaşacak ilave proses suyu hattını projelendirdik. Böylece sanayicimizin üretimde kullanacağı suyun en azından önemli bir bölümünü kesintisiz ve güvenilir bir kaynaktan sağlamış olacağız. İhalenin tamamlanmasının ardından Altınbaş İnşaat sahada çalışmalara başladı ve hat döşeme süreci hızla ilerliyor. İnşallah 2026 yılı Nisan ayında bu hattı hizmete alarak işletmelerimizin su arzındaki sıkıntıları tamamen gidermeyi hedefliyoruz." dedi.

Mevcut suyun daha verimli kullanımı için yürütülen ikinci projeye de değinen Başkan Akyıldız, "Bu kapsamda Kestel OSB ve Uludağ OSB ile paydaşı olduğumuz Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi bünyesinde 'Proses Suyu Geri Kazanım' projesini hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar arıtılarak dereye deşarj edilen su, kurulacak geri kazanım tesisi sayesinde yeniden sanayicimizin üretim süreçlerine kazandırılacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandı, proje ihale aşamasına geldi. Bu çevreci yatırımla hem yeraltı su kaynaklarımızı koruyacak hem de tarımsal sulama için çiftçimize daha fazla su kalmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayi tesislerinde en büyük risklerin başında yangın geldiğini söyleyen Akyıldız "Bu tür felaketlerde zamanla yarışırsınız; geciken her dakika, milli servetimizin ve iş insanlarımızın yıllar boyunca emek vererek kurduğu tesislerin zarar görmesi anlamına geliyor. Sanayicimizin can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, bir afete bölgenin içinden anında müdahale edebilmek adına kendi İtfaiye Teşkilatımızı kuruyoruz. Bölgemizin stratejik bir noktasında konumlandıracağımız, modern araç ve ekipmanlarla donatılmış yeni İtfaiye Binamız için proje çalışmalarında sona geldik. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaata başlayacağız ve 2026 yılı içerisinde bu merkezi bölgemizin hizmetine sunacağız." diye konuştu. - BURSA