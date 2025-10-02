Borusanlılar'dan Sokak Hayvanlarına Destek Projesi

Borusan Grubu'nun kurumsal gönüllülük platformu "Okyanus Gönüllü Borusanlılar", Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile birlikte yürüttüğü "Borusan Pati Elçileri" projesiyle sokak hayvanlarına yönelik destek çalışmalarına başladı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nun çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği gönüllülük inisiyatifi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yeni bir sosyal sorumluluk projesini uygulamaya koydu.

Sokağa terk edilmiş ve yardıma muhtaç durumdaki hayvanlara destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, HEPAD Bahçe'de barınan yaklaşık 1100 hayvanın fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Hayvanların koruyucu ailelere ulaşması ve sahiplendirme çağrılarına destek veren platform, yurt dışındaki yeni yuvalarına ulaşmaları için "uçuş gönüllüsü" olarak transfer süreçlerine eşlik edecek. Ayrıca platform, düzenli ziyaretlerle hayvanların sosyalleşmesine, bakımına ve rehabilitasyonuna katkı sağlayarak onların hayata yeniden güvenle tutunmalarına yardımcı olacak.

Grup, sosyal sorumluluk bilincini ve topluma değer katma misyonunu her zaman ön planda tutarak, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik ediyor.

Söz konusu vizyon doğrultusunda 2008'de kurulan platform, Borusanlıların bilgi, deneyim ve yeteneklerini gönüllülük anlayışıyla bir araya getirerek toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.