Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Ödül Aldı

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), SRO Motorsports Group 2025 kapsamında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Takımlar İkinciliği ve Pilotlar Silver Kategori Üçüncülüğü ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Venedik kentindeki Scuola Grande della Misericordia'da düzenlenen SRO Motorsports Group 2025 sezonu ödül töreninde alınan derecelerle BOM, Türk bayrağını Avrupa motor sporlarının önemli organizasyonlarından birinde temsil etti.

Takımlar İkinciliği ve Pilotlar Genel Klasman Üçüncülüğü, BOM'un sezon boyunca ortaya koyduğu performans ve ekip çalışmasının bir göstergesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Kocabıyık, GT4 Avrupa Serisi'ndeki sekizinci sezonu takımlar ikinciliği ve pilotların genel klasman üçüncülüğüyle tamamlamanın kendileri için önemli gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kocabıyık, elde edilen sonucun yalnızca pist performansını değil takım kültürü, disiplin, ekip ruhu ve azmi de yansıttığını vurgulayarak, her yarışta sınırları zorladıklarını ve karşılaşılan zorlukları birlikte aşarak bu başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Şampiyonluk hedefine yaklaştıkları bu sezonda ekibin istikrarlı ve kararlı duruşuyla daha büyük hedeflere hazır olduklarını gösterdiklerini aktaran Kocabıyık, 2026 sezonu için hazırlıklara şimdiden başladıklarını belirtti.

Gelecek sezonda da aynı mücadeleci ruhla en iyi sonuçlar için yarışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Motivasyonumuz ve mücadele ruhumuz her zamankinden daha güçlü. BMW M Motorsportla birlikte aralıksız olarak gireceğimiz 19. sezonumuzda, Borusan Turkish Blue rengimizle pistlere çıkacağımızı ve sınırları zorlayacak takım stratejisiyle yer alacağımızı gururla duyuruyoruz. Bu başarının arkasında yer alan tüm pilotlarımıza, mekanikerlerimize, mühendislerimize, takım üyelerimize, destekçilerimize, partnerlerimize ve sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."