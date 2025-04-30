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Borusan'ın BİFO ile Birleşik Krallık Turnesi Sürdürülebilirlik Perspektifiyle Değerlendirildi

Borusan'ın BİFO ile Birleşik Krallık Turnesi Sürdürülebilirlik Perspektifiyle Değerlendirildi
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Borusan Holding'in 'Geleceğe İlham Buluşmaları' programında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği turne ele alındı. Programa göre, sürdürülebilirlik, kültürel mirasın aktarımı ve sanatsal üretimin desteklenmesi gibi çok boyutlu alanları kapsıyor.

Borusan Holding'in iklim, insan ve yenileşim odak alanları doğrultusunda sürdürülebilirliği çok boyutlu bir perspektifle ele aldığı "Geleceğe İlham Buluşmaları" programının yeni bölümünde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği turneye yer verildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik yaklaşımının, çevresel sorumluluğun yanı sıra kültürel mirasın aktarımı ve sanatsal üretimin desteklenmesi gibi alanları kapsadığına değinilen programın son bölümünde, BİFO'nun Birleşik Krallık'ta 5 şehirde gerçekleştirdiği turne masaya yatırıldı.

EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru'nun moderatörlüğünü üstlendiği programın konukları, Borusan Kocabıyık Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Sinem Balkan, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet Yöneticisi Kerem Gökbuget ile turnenin Londra konserini takip eden gazeteci yazar Aysun Öz oldu.

Birleşik Krallık'tan aldığı davet üzerine Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield kentlerinde konsere çıkan BİFO, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Carlo Tenan yönetiminde ve dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez'in solistliğinde beş bini aşkın dinleyiciyle buluşan orkestranın Birleşik Krallık için repertuvarına aldığı Muammer Sun'un "Dönüşüm" ve Ferit Tüzün'ün "Nasreddin Hoca Humerosque" eserleri, beğeniyle karşılandı.

BİFO'nun 25'inci sezonunda düzenlenen bu turneye odaklanan Geleceğe İlham Buluşmaları'nda konserlerin planlama aşamasından lojistik sürecine, seyahat ve prova temposundan sahne arkasına kadar tüm aşamalarından bahsedildi. Turnenin, Borusan Sanat'ın kültürel sürdürülebilirlik odağındaki iletişim stratejisinde önemli rol üstlendiği vurgulanan programda, sanatın birleştirici, iyileştirici gücü ve Türkiye'nin klasik müzik mirasının uluslararası düzeyde tanıtımı konuları da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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