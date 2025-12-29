Borusan'ın Geleceğe İlham Buluşmaları serisinde yapay zeka ele alındı

Borusan Holding, "Geleceğe İlham Buluşmaları" serisinin yeni bölümünde yapay zeka teknolojilerini ve kurumsal dünyadaki dönüşümü masaya yatırdı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, EkoIQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru'nun moderatörlüğünde gerçekleşen serinin yeni bölümüne, Borusan Grubu Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Deniz Emre Dağ ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin konuk oldu.

Borusan Holding'in iklim, insan ve inovasyon odak alanları doğrultusunda hayata geçirdiği programda, yapay zekanın kurumsal dünyadaki dönüştürücü gücü, stratejik önemi ve geleceği ele alındı.

"Üç başlıkta şekillendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Emre Dağ, Borusan'ın yapay zeka yolculuğunu her bir grup şirketi için stratejik bir perspektiften ele aldıklarını ve yapay zekayla bir değer yaratımı beklediklerini vurguladı.

Dağ, teknolojik gelişmeler ışığında yapay zeka stratejisi ve dönüşümü çalışmalarını "büyüme", "verimlilik" ve "herkes için yapay zeka" hedefleri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kişiselleştirilmiş, yapay zekayla yürütülen bir müşteri deneyimi sunarak ve doğru müşteriye doğru zamanda, doğru teklifle ulaşarak büyümeyi hızlandıracağız. Uçtan uca yapay zekayla optimize edilmiş süreçlerle, tedarik zinciri ve üretimde öngörülebilirliği artırarak kayıpları azaltmayı ve varlık ömürlerini uzatmayı amaçlıyoruz. İnsan sezgisini, yapay zeka öngörüleriyle güçlendiren karar mekanizmaları oluşturmak ve daha doğru kararlar vermek için kullanacağız. Çalışanların kendi dijital çözümlerini üretebildiği demokratik bir teknoloji kültürü yaratacağız."

Söz konusu dönüşüm süreciyle, çalışanların işler ve süreçler içerisindeki rollerinin değişeceğine işaret eden Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiye bir birim yatırım yapıyorsak diğer boyutlara, teknolojiye yaptığımızdan belki 5-6 kat daha fazla yatırım yapmamız gerektiğinin farkındayız. Artık teknolojinin demokratikleşmesiyle çalışan, kendi bilgi teknolojileri departmanlarından bir dijital çözüm talebinde bulunup bekleyen biri olmak zorunda değil. Kendisi, çözümünü yapay zeka araçlarıyla geliştirebilen ve hızlı bir şekilde hayatına adapte edebilen bir 'süper' çalışana dönüşecek."

Dağ, teknolojik yatırımların yanı sıra yeteneğe verilen önemi göstermek amacıyla Borusan Akademi bünyesinde bir "Yapay Zeka Fakültesi" kurulacağını belirtti.

Gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan yapıyla üst yönetimden saha çalışanlarına kadar organizasyon genelinde yapay zeka yetkinliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Dağ, fakültenin farklı kategorilerde özelleşmiş eğitim modülleri sunacağını aktardı.

Dağ, grubun ikinci el otomobil alım satım platformu Borusan Next'in uygulamaları ve enerji sektöründeki üretim verimliliği projeleriyle yapay zeka konusunda somut adımlar attıklarına da değindi.

"Yapay zeka yeni yüzyılın elektriği"

Levent Özbilgin de şirketlerinin kuruluş vizyonuyla yapay zeka stratejisi arasındaki paralelliğe dikkati çekerek, yapay zekayı "elektriğin icadı" ile eş değer bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Özbilgin, "Yapay zekanın da en az bu derece bir kırılım yaratacağını düşünüyoruz. İş yapışımızda, hayat tarzımızda kökünden değişiklikler bekliyoruz. Veri ve bilginin ötesine geçtik. Bize sadece bilgi yetmiyor, o bilgiyi kullanıp, üzerine katma değer üretecek bir zekaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bir platform şirketi olarak amaçlarının, bu teknolojinin yayılımını artırmak ve herkes için erişilebilir, standart bir altyapı sunmak olduğuna değinen Özbilgin, gelecekte "ajan" (agent) olarak tanımlanan yüz binlerce yapay zekanın iş süreçlerine entegre olacağını, Microsoft'un "Sıfırıncı Müşteri" yaklaşımıyla yazılım kodlarının yüzde 38'ini yapay zekayla ürettiğini vurguladı.