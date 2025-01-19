Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Umpaş Holding'in grup şirketlerinden Serenova Seramik Sanayi ve Ticaret'in iflasına karar verildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Umpaş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Serenova Seramik'in Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında mahkeme tarafından, dava kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırılmasına ve şirketin iflasına karar verildiği ifade edildi.

İFLAS KARARI İSTİNAFA TAŞINACAK

Açıklamada söz konusu iflas kararının istinaf yolunun açık olduğu ve şirket tarafından istinaf yoluna gidileceği belirtildi.

2000 YILINDAN BERİ FAALİYETTE

Umpaş Holding'in farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerinden biri olan Serenova Seramik 2000 yılında üretime başlamıştı.