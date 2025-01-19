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Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

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2000 yılında üretime başlayan Serenova Seramik iflas etti. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem Umpaş Holding'in grup şirketlerinden biri olan firmanın KAP'a yaptığı açıklamada iflas kararının istinaf yolunun açık olduğu ve istinaf yoluna gidileceği belirtildi.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Umpaş Holding'in grup şirketlerinden Serenova Seramik Sanayi ve Ticaret'in iflasına karar verildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Umpaş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Serenova Seramik'in Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında mahkeme tarafından, dava kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırılmasına ve şirketin iflasına karar verildiği ifade edildi.

İFLAS KARARI İSTİNAFA TAŞINACAK

Açıklamada söz konusu iflas kararının istinaf yolunun açık olduğu ve şirket tarafından istinaf yoluna gidileceği belirtildi.

2000 YILINDAN BERİ FAALİYETTE

Umpaş Holding'in farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerinden biri olan Serenova Seramik 2000 yılında üretime başlamıştı.

Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bundan sonra bu tip haberleri hep alacağız maalesef. Ekonomimiz ancak bunu kaldıracak. Malûm alim gücü yoksa ; enflasyon dusecekya. Öyle olunca da üretilen ürünler sayılamayacaktır. Biraz dayanın belki Irak, Filistin. Yemen de yapılacak inşaatlara ürün satabilirsiniz inşallah. Bir işyerinin kapanması çok üzücü bir olay maalesef. Allah kolaylık versin.

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Haber YorumlarıArarat Arat:

zaten borsada artık halkı dolandırma yerine dönmüş hak hukuk olmayınca

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Bir tosuncuk vakası da borsada yaşandı elektirikli araba üreteceğiz diyip millete 45 lirdan hisse satılar sonra hisseyi 14 liraya kadar basıp biz araba üretmekten vaz geçtik dediler millete 45 liraya satıkları hisse şuan 10 tl ve bunlar siyasetin içinde olan insanlar indanlar kasabın önündeki koyun gibi çaresizce bekliyor şuan

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