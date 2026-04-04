Yatırımcı rehberi

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,88 artışla 12.936,35 puana yükseldi. Altın ve sterlin dışında dövizde değer kazancı gözlemlenirken, Katılımevim Tasarruf Finansman hisseleri en fazla prim yaparak dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,88 yükselişle 12.936,35 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.622,55 puanı, en yüksek 13.078,32 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 2,06 artışla 18.089,41 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,04 yükselişle 12.002,44 puana, sanayi endeksi yüzde 2,59 değer kazancıyla 16.398,89 puana ve teknoloji endeksi de yüzde 1,01 artışla 40.124,10 puana yükseldi.

Katılımevim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 16,36 ile Katılımevim Tasarruf Finansman ilk sırada yer aldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman'ı yüzde 13,46 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 10,77 ile Tureks Turizm Taşımacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 20,39 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 12,32 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 10,07 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 507 milyar 80 milyon lirayla ASELSAN, 561 milyar 900 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 555 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve sterlin hariç döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 5,71 artışla 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,67 yükselişle 45 bin 174 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 5,71 değer kazanarak 11 bin 231 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,30 artarak 44,5920 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,46 artışla 51,5430 lira oldu.

Geçen hafta 59,1930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalışla 59,0650 liraya geriledi.

İsviçre frangı da yüzde 0,06 artışla 55,9550 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
