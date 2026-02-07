Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kaybederek 13.521,96 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.393,80 puanı, en yüksek 13.998,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 0,79 yükselişle 12.161,16 puan, sanayi endeksi yüzde 2,09 azalışla 16.447,44 puan, mali endeks yüzde 2,61 düşüşle 19.009,55 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,34 değer kaybederek 34.414,89 puan oldu.

Grainturk Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,06 ile Grainturk Holding AŞ oldu.

Grainturk Holding AŞ'yi yüzde 8,01 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 7,89 ile Arçelik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,82 ile Türk Altın İşletmeleri, yüzde 11,01 ile TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri, yüzde 10,18 ile Ral Yatırım Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 313 milyar 280 milyon lirayla ASELSAN, 650 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 567 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın düştü dolar kazandırdı

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira olurken, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

Geçen hafta 59,8490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 azalarak 59,3270 liraya düştü.

İsviçre frangı da yüzde 0,78 düşerek 65,1890 liradan işlem gördü.

(Sürecek)