Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Investco Holding yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

16 Eylül sabahı İstanbul Mali Şube ekipleri savcılığın talimatı doğrultusunda 14 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyona ilişkin açıklamayı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış, açıklamada, Investco Holding yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtilmişti.

14 KİŞİNİN İSMİ MASAK VE SPK RAPORLARINDA GEÇİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir. Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardındanÇağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 isimden 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 6 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında borsanın en karanlık ismi olarak adlandırılan Nihat Özçelik de var.

NİHAT ÖZÇELİK: UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİMİ KEMAL A'YA SATMIŞ

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, hakkında ki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri Sibel İ.'yi sorumlu tuttu.

Özçelik, "Sibel, benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklaması yaptı.