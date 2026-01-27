Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'un VİOP kısmında BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,12 artışla 14.825,00 puandan başladı. Analistler, endeks kontratında belirli direnç ve destek seviyeleri olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,12 yükselişle 14.825,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,56 artışla 14.807,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 14.813,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,12 üzerinde 14.825,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 15.000 puanın direnç, 14.700 ve 14.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

