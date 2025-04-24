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Borsa İstanbul VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Yükselişte

Borsa İstanbul VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Yükselişte
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli endeks kontratı, güne yüzde 0,5'lik artışla 10.300,00 puandan başladı. Yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi gibi veriler takip edilecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 10.300,00 puandan başladı.

Dün yurt içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 10.254,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 10.281,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 artışla 10.300,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.250 ve 10.150 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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