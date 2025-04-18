Borsa İstanbul VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.313,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,5 artışla 10.304,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da sınırlı yükselişle 10.305,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.313,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.350 ve 10.400 puanın direnç, 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.