Haberler

DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan Borsa İstanbul'un kapatılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu ve bu paylaşımların manipülasyon girişimi olduğunu duyurdu. Kamuoyuna resmi açıklamalara itibar etmeleri önerildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine ya da bu yönde bir karar alınacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine ya da bu yönde bir karar alınacağına" ilişkin iddiaların bazı sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin yetkili kurumlar nezdinde alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki tarihi yarışı sona erdi
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki tarihi yarışı sona erdi
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si