Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,79 artışla tamamladı, altın ve döviz kurları da değer kazandı. 24 ayar altın gram fiyatı 6.858 liraya, çeyrek altın 11.487 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,79, altının gram fiyatı yüzde 2,28, avro/TL yüzde 1,69 ve dolar/TL yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.876,31 puanı ve en yüksek 14.073,79 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,79 üstünde, 14.073,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,28 artışla 6 bin 858 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,27 yükselişle 46 bin 199 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 231 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,28 artarak 11 bin 487 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 artarak 44,6590 lira, avro yüzde 1,69 yükselişle 52,4150 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,42, emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 4,19 ile "hisse senedi fonları" oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
