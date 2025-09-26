Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi

Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,27 düşüşle kapatırken, altın ve dolar değer kazandı. 24 ayar altının gram fiyatı yüzde 3,18 artarak 5 bin 30 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, avro/TL yüzde 0,15 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 3,18 ve dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,18 artarak 8 bin 425 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, avro yüzde 0,15 düşerek 48,6230 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,74, emeklilik fonları yüzde 1,43 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,74 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
