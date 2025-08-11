Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,63'lük yükselişle başladı. Endeks, 68,69 puanlık artışla 11.041,31 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi 0,79 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
