Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününde yüzde 0,63'lük artışla 11.041,31 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endeksleri de olumlu bir seyir izledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi