Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,45'lik bir artışla 10.413,24 puan seviyesinden başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de açılışta değer kazandı.
Borsa, haftaya yüzde 0,45'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,45'lik yükselişle başladı. Endeks, 47,08 puanlık artışla 10.413,24 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi 0,55 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi