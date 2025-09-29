Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,35'lik düşüşle başladı. Endeks, 38,89 puanlık azalışla 11.112,30 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kaybetti. - İSTANBUL
