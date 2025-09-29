Haberler

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününde yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puana geriledi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi ise yüzde 0,43 değer kaybetti.

Borsa, haftaya yüzde 0,35'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,35'lik düşüşle başladı. Endeks, 38,89 puanlık azalışla 11.112,30 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kaybetti. - İSTANBUL

