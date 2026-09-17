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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
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Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün ortasında başlayan toparlanma eğilimini gün sonuna kadar sürdürerek günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan kapattı.

(İSTANBUL) - Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün ortasında başlayan toparlanma eğilimini gün sonuna kadar sürdürerek günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan kapattı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde dün yaşanan satış dalgasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

Yeni işlem gününe 173,74 puanlık ve yüzde 1,32'lik düşüşle 12.948,83 puan seviyesinden başlangıç yapan endeks, gün içinde en düşük 12.912,55 puanı gördü.

SPK düzenlemelerinin piyasadaki etkilerinin takip edildiği günün ilk yarısında sergilediği tepki alımlarıyla yüzde 1,08 artış kaydederek 13.263,95 puana çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında alıcılı seyrini sürdürdü. Gün içerisinde en yüksek 13.580,72 puan seviyesine kadar tırmanan endeks, dünkü kapanışına göre 413,96 puanlık artış gerçekleştirdi.

Endeks günün sonunda yüzde 2,95 yükselişle günü 13.509,76 puandan tamamladı.

Kaynak: ANKA
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