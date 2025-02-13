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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 0,78'lik yükselişle 9.855,84 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Borsa, güne yüzde 0,78'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,78'lik yükselişle başladı. Endeks, 76,27 puanlık artışla 9.855,84 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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