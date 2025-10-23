Haberler

Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu'ndan 'Teknoloji İş Birliği Girişimi' Ödülü Aldı

Güncelleme:
Dünya Borsalar Federasyonu 64. Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Borsa İstanbul, 'Teknoloji İş Birliği Girişimi' ödülüne layık görüldü. Ayrıca, 50'den fazla ülkeden 200'den fazla borsa yöneticisi İstanbul'da bir araya geldi.

Dünya Borsalar Federasyonu 64. Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, etkinlik kapsamında Borsa İstanbul'a Teknoloji İş Birliği Girişimi Ödülü verildi.

Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen genel kurulda 50'ye yakın ülkeden 200'ün üzerinde yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve üst düzey borsa yöneticisi İstanbul'da bir araya geldi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, dünyada 250'den fazla borsa ve takas kuruluşunun üyesi olduğu, Dünya Borsalar Federasyonu üyelerinin yüzde 37'sinin Asya Pasifik, yüzde 43'ünün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, yüzde 20'sinin ise Amerika bölgesinde yer aldığı bildirildi.

1961 yılında kurulan Dünya Borsalar Federasyonu'nun merkezinin Londra'da bulunduğu ifade edilen açıklamada, federasyona üye borsalarda işlem gören 50 bine yakın halka açık şirketin piyasa değerinin 116 trilyon ve işlem hacminin 155 trilyon doların üzerinde bulunduğu aktarıldı.

Borsa İstanbul'un teknolojik başarıları ön planda

Açıklamada, etkinlik kapsamında Borsa İstanbul'un Dünya Borsalar Federasyonu tarafından verilen "Teknoloji İş Birliği Girişimi" ödülüne layık görüldüğü kaydedilirken, bu ödülün, Borsa İstanbul'un teknoloji ihracına yönelik atılımlarını ve başarılarını vurgularken teknoloji alanında diğer borsalar ile yaptığı iş birliklerinin ve bu borsaların gelişimine yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

Borsa İstanbul'un Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya'dan ülkelerle piyasa uygulamaları ve teknolojiye dayalı iş birlikleri kurduğu aktarılırken, bu ortaklıkların Borsa İstanbul'un bölgesel bilgi ve teknoloji transferinde üstlendiği öncü rolüne destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, Dünya Borsalar Federasyonu tarafından verilen ödülün, Borsa İstanbul'un yalnızca bir işlem platformu değil, aynı zamanda bölgesel sermaye piyasalarına hizmet sağlayan bir teknoloji merkezi konumuna geldiğinin göstergesi olduğu ifade edilirken, Borsa İstanbul'un bölge borsalarına yönelik teknoloji iş birliği çalışmalarının artarak devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Borsa İstanbul bölgenin önemli merkezlerinden

Borsa İstanbul'un Türkiye Yüzyılı vizyonunda, İstanbul'u uluslararası finans merkezi haline getirme hedefleri kapsamında küresel çapta yürüttüğü işbirlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bölgesinde önemli bir merkez haline geldiği ifade edilen açıklamada, Borsa İstanbul'un 400 milyar dolara yakın piyasa değeriyle yerli şirketlerin sermaye ve finansman ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri bir piyasa olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Borsa İstanbul'un Dünya Borsalar Federasyonu üyeliği kapsamında çeşitli çalışma gruplarında dünya borsalarıyla bir araya gelerek borsacılık faaliyetleri üzerine çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, bu çalışma gruplarının, sermaye piyasaları ve küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri takip etmenin yanı sıra, borsaların birbiriyle işbirliği yapması için uygun bir platform sağladığı kaydedildi.

1992 yılından beri Dünya Borsalar Federasyonunun aktif bir üyesi olan Borsa İstanbul'un, finansal teknolojiden risk yönetimine, kotasyondan gözetim ve denetime, sürdürülebilirlikten istatistiğe tüm çalışma gruplarında yoğun çalışmalar yürüttüğü aktarılan açıklamada, 2021 yılından beri Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Borsa İstanbul'un, yönetim kurulunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yer alan borsaları temsil ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
