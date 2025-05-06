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Borsa İstanbul'da VİOP Sözleşmeleri Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da VİOP Sözleşmeleri Düşüşle Başladı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.445,00 puandan başladı. Dün de satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, akşam seansında 10.440,00 puana indi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 10.445,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 10.451,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.440,00 puana indi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 10.445,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.350 ve 10.250 puanın destek,10.550 ve 10.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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