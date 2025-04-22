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Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri 23 Nisan Tatili Nedeniyle Değişti

Borsa İstanbul'da Takas İşlemleri 23 Nisan Tatili Nedeniyle Değişti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi değişti. 21 Nisan'daki işlemlerin takası 24 Nisan'da, 22 Nisan'daki işlemlerin takası ise 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle cuma günü yapılacak.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında 21 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı tarihli işlemlerin takası ise 25 Nisan Cuma tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 23 Nisan'da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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