VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 15.770,00 puandan başladı. Önceki seanslarda dalgalı bir seyir izleyen kontratta dikkatler ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarına çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 15.770,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,54 azalarak 15.741,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.728,00 puana geriledi.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 15.770,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın ise direnç, 15.600 ve 15.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
