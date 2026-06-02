Altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin liraya yükseldi. Toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek 6 milyon 724 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 648 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon 314 bin 226,51 lira, işlem miktarı ise 1199,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 110 milyon 31 bin 598,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.648.600,004.479,00
En Düşük6.650.000,004.526,80
En Yüksek6.724.000,004.535,00
Kapanış6.680.000,004.526,80
Ağırlıklı Ortalama6.686.492,924.533,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.999.314.226,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.199,36

Toplam İşlem Adedi60

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
