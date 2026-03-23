VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftaya yüzde 1,01 düşüşle 14.999,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerginlikler etkisini gösteriyor.

Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, yarım günlük işlemlerde normal seansı yüzde 0,99 azalışla 15.152,00 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya yeni bir satış dalgasıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de havalimanında büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
ABD basını yazdı: Mossad'ın İran'da isyan çıkarma planı suya düştü

Mossad'ın gizli İran planı suya düştü
Japonya, Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi kabul etti: Tek şartları ateşkes

Asya ülkesi Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi kabul etti
Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart

Madrid derbisi nefes kesti: 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini belirledi

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini belirledi
Romanya'yı Türkiye maçı öncesi yıkan sakatlık

Romanya'da Türkiye maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme