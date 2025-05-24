Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması: Üç Şüpheli Tutuklandı

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması: Üç Şüpheli Tutuklandı
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Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı. Mahkeme, Ünsal Ban'ı 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan, diğer iki şüpheliyi ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutukladı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ünsan Ban 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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