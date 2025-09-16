Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması: 14 Gözaltı

BORSA İSTANBUL'DA MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI: 14 GÖZALTI / Ek bilgiyle

Soner HASIRCIOĞLU- Vehbi DEMİR-Ayşe GÜREL / İSTANBUL, - BORSA İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Diğer yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasasası Kurulu'nun (SPK) suçtan elde edilen değerlere ilişkin hazırlanan raporlarında adı geçen isim ve şirketlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.