Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasıyla 12 Kişi Tutuklandı

BORSA İstanbul'da manipülasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST ( Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında; bazı şirketlerin 'Hektor', 'Hektor AŞ' ve 'Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Toplam 9 ilde yapılan operasyonlar sonucunda, 15 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 3 şüphelinin ise 'imza verme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.