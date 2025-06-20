Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Gerilerken Dolar ve Avro Değeri Yükseldi

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Borsa İstanbul'da haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 9.203,37 puandan kapandı. Altın fiyatları da gerilerken, dolar ve avro değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,17, gerilerken, altının gram fiyatı yüzde 1,24 azalış, dolar/TL yüzde 0,58, avro/TL yüzde 0,46 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.

Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artarak 39,6680 liraya, avro da yüzde 0,46 artışla 45,7470 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,86 ile "para piyasası" fonları oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Yorumlar (1)

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